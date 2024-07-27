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Гран-при Бельгии-2024. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й под дождем, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й

Гран-при Бельгии Спа-Франкоршам, Спа 27 июля 2024 года 3-я практика   1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 2.

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