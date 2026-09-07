Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста в Петербурге

Покупатели пожаловались на невозможность возврата билетов, приобретенных по акции Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста в Санкт‑Петербурге за отказ возвращать деньги за билеты.
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