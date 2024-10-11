В Якутии полицейские провели встречу с медицинским персоналом в рамках акции «Осторожно, мошенники!»

В Якутске сотрудниками МУ МВД России «Якутское» проведена профилактическая акция «Осторожно, мошенники!», направленная на повышение уровня осведомленности граждан о различных схемах мошенничества, которые могут угрожать их безопасности и финансовому состоянию, для медицинского персонала ГБУ РС(Я) «Научно-практического центра «Фтизиатрия» им.