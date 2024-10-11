Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

890 подписчиков

В Якутии полицейские провели встречу с медицинским персоналом в рамках акции «Осторожно, мошенники!»

В Якутске сотрудниками МУ МВД России «Якутское» проведена профилактическая акция «Осторожно, мошенники!», направленная на повышение уровня осведомленности граждан о различных схемах мошенничества, которые могут угрожать их безопасности и финансовому состоянию, для медицинского персонала ГБУ РС(Я) «Научно-практического центра «Фтизиатрия» им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх