Опрос для бизнесменов «Бизнес-барометр коррупции»

Торгово-промышленная палата Ямало-Ненецкого автономного округа (Союз) приглашает предпринимателей и самозанятых принять участие в ХI этапе специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации – «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ».
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