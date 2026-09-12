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Царьград

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Академик РАН Чучалин указал на опасность храпа для русских

Академик РАН Чучалин указал на опасность храпа для русских

В России наблюдается рост жалоб на детский и женский храп, увеличившийся на 30%. Эксперты связывают это с апноэ и проблемами дыхания.

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