В Рыбнице ждут проекты по созданию доступной среды

Фото: wallhere.comВ Рыбнице идет муниципальный этап республиканского конкурса «Наш город для всех». Его цель – создание в населённых пунктах безбарьерной среды и инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии