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Царьград

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Мирошник: 96 пострадавших, включая детей, от обстрелов ВСУ за неделю.

Мирошник: 96 пострадавших, включая детей, от обстрелов ВСУ за неделю.

Посол Родион Мирошник сообщил о 96 гражданских, пострадавших от атак ВСУ за неделю. Наиболее пострадали Донецкая Народная Республика и Херсонская область.

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