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Царьград

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Генпрокурор Словакии сообщил о 382 преступлениях украинцев в 2025

Генпрокурор Словакии сообщил о 382 преступлениях украинцев в 2025

Генпрокурор Словакии Марош Жилинка сообщил, что в 2025 году украинские граждане совершили 382 преступления, что стало наибольшим числом нарушений среди иностранцев в стране.

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