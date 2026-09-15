Генпрокурор Словакии сообщил о 382 преступлениях украинцев в 2025

Генпрокурор Словакии Марош Жилинка сообщил, что в 2025 году украинские граждане совершили 382 преступления, что стало наибольшим числом нарушений среди иностранцев в стране.
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