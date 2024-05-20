«Возникали мысли: зачем все это, не проще уехать? Но цель, нереализованность в спорте помогали преодолевать сложности». Жук и Свинин о тренерской карьере в России

Жук и Свинин работают с танцевальными дуэтами. Жук: 2000 год – миллениум мы встретили в Англии, и все чаще стали задумываться, что дальше? Нам предлагали остаться работать тренерами в Англии, был вариант уехать в Америку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии