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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Возникали мысли: зачем все это, не проще уехать? Но цель, нереализованность в спорте помогали преодолевать сложности». Жук и Свинин о тренерской карьере в России

Жук и Свинин работают с танцевальными дуэтами. Жук: 2000 год – миллениум мы встретили в Англии, и все чаще стали задумываться, что дальше? Нам предлагали остаться работать тренерами в Англии, был вариант уехать в Америку.

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