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DPA: канцлер ФРГ не хочет говорить о победе Украины

DPA: канцлер ФРГ не хочет говорить о победе Украины

Любопытное наблюдение сделали журналисты немецкого агентства DPA. Они проанализировали последние публичные выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца, и пришли к выводу, что он больше не желает говорить о победе Украины в конфликте с РФ.

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