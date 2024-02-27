DPA: канцлер ФРГ не хочет говорить о победе Украины

Любопытное наблюдение сделали журналисты немецкого агентства DPA. Они проанализировали последние публичные выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца, и пришли к выводу, что он больше не желает говорить о победе Украины в конфликте с РФ.
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