Подготовка к Новому году в Бобруйском родильном доме началась задолго до самого праздника. Для сотрудников это был особенный период, когда каждый старался вложить частичку своей души в создание праздничной атмосферы, которая помогла бы встретить новых жителей города с радостью и улыбкой.
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