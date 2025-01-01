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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Подготовка к Новому году в Бобруйском родильном доме началась задолго до самого праздника. Для сотрудников это был особенный...

Подготовка к Новому году в Бобруйском родильном доме началась задолго до самого праздника. Для сотрудников это был особенный...

Подготовка к Новому году в Бобруйском родильном доме началась задолго до самого праздника. Для сотрудников это был особенный период, когда каждый старался вложить частичку своей души в создание праздничной атмосферы, которая помогла бы встретить новых жителей города с радостью и улыбкой.

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