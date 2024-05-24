"Не прекращайте учиться". Томенко поздравил выпускников алтайских школ

Губернатор Алтайского края подчеркнул, что будущее региона он связывает именно с выпускниками Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил учеников, родителей и педагогов с выпускными звонками, которые сегодня и завтра прозвучат в школах для 39 тысяч школьников, выпускающихся из 11-х и 9-х классов.