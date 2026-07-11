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Отказалась от миллионов и сменила фамилию: как живет единственная дочь Александра Дедюшко

Отказалась от миллионов и сменила фамилию: как живет единственная дочь Александра Дедюшко

В ноябре 2007 года страшная автокатастрофа унесла жизни известного актера Александра Дедюшко, его супруги Светланы и их восьмилетнего сына Дмитрия.

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