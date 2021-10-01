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Интернет от «Казахтелеком» помог домохозяйке из Карагандинской области стать предпринимателем

Интернет от «Казахтелеком» помог домохозяйке из Карагандинской области стать предпринимателем

Появление оптоволоконной связи изменило жизнь людей даже в самых отдаленных аулах. Руководство «Казахтелекома» решило отправиться в поездки по регионам, чтобы узнать, насколько сельчане довольны качеством связи и как интернет помогает им жить лучше.

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