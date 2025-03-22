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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Питтсбурга» Неделькович набрал 3-е очко в сезоне – передача в матче с «Коламбусом». Он отразил 44 из 47 бросков

«Питтсбург» победили 6:3 в игре регулярного чемпионата НХЛ. В этом матче голкипер команды Алекс Неделькович отразил 44 из 47 бросков, а также стал автором результативной передачи, когда Брайан Раст забил гол в пустые ворота соперника в третьем периоде.

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