Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Благодаря контракту повысится качество услуг, предоставляемых пассажирам Власти Москвы проведут электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку автоматов по продаже билетов в городском транспорте.
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