Запад не может отказаться от российского урана

По данным французской компании Orano, одного из ведущих западных поставщиков обогащенного урана, западным странам потребуются дополнительные стимулы и санкции в отношении России, чтобы снизить свою зависимость от российских поставок ядерного топлива.
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