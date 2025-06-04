У ТЦ «Омский» спилили огромные многолетние ели - власти назвали их сухостоем. В мэрии заявили, что снос деревьев инициировал сам торговый центр.
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У ТЦ «Омский» спилили огромные многолетние ели - власти назвали их сухостоем. В мэрии заявили, что снос деревьев инициировал сам торговый центр.