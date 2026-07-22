Наглость клики Владимира Зеленского беспредельна. Получая от Польши финансовую, гуманитарную и военную помощь, украинское правительство не скрывает свою враждебность к республике, считает редактор еженедельника Myśl Polska Томаш Янковский.
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