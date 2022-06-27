Как сшить резинку для волос

С такими милыми резинками для волос даже простой «хвостик» будет смотреться гораздо интереснее. А шьются они настолько просто, что сразу можно обзавестись целым комплектом! ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: хлопчатобумажные ткани с принтами;эластичная лента шириной 3,5 мм;игла для ручного шитья;портновские булавки (купить в магазине Burda);английская булавка (купить в магазине Burda);ножницы (купить в магазине Burda);нитки;сантиметровая лента (купить в магазине Burda);карандаш ШАГ 1 Для каждой резинки выкроите из ткани прямоугольник размером 40 х 10 см, сложите его вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, сколите продольные срезы.