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Форвард «Салавата» Дроздов об отказе от гражданства РФ в 13 лет: «В «Локомотиве» сказали, что в интернате только русские живут. Либо гражданство, либо домой»

– В 13 лет вы оказались в Ярославле, в школе «Локомотива». Но и быстро уехали. Говорили, что нужно было получать российское гражданство.

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