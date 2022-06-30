За рулём

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ПДД нужно переписать или обновить? Мнение читателей «За рулем»

ПДД нужно переписать или обновить? Мнение читателей «За рулем»

  Нынешний текст ПДД был принят в 1994 году, и с тех пор многое в автожизни поменялось. Частично это было отражено в правилах, а частично — нет, потому что с 1 января 2021 запретили вносить поправки в ПДД, чтобы избежать их чрезмерного усложнения.

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