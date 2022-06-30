ПДД нужно переписать или обновить? Мнение читателей «За рулем»

Нынешний текст ПДД был принят в 1994 году, и с тех пор многое в автожизни поменялось. Частично это было отражено в правилах, а частично — нет, потому что с 1 января 2021 запретили вносить поправки в ПДД, чтобы избежать их чрезмерного усложнения.