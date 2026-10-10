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Мартин Авербух не хотел свадьбы за родительский счёт — а выиграл реалити и 4 миллиона

Мартин Авербух не хотел свадьбы за родительский счёт — а выиграл реалити и 4 миллиона

Сын фигуристов Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, 22-летний Мартин Авербух, выиграл экстремальное реалити-шоу «Выживалити.

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