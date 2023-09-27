Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Золото в Китае торгуется с рекордной премией к другим рынкам

Золото в Китае торгуется с рекордной премией к другим рынкам

Рынок золотых слитков в Китае резко вырос в этом месяце, временами достигая рекордной премии по сравнению с международными ценами, превышающей 100 долларов за унцию, по сравнению со средним показателем за последнее десятилетие менее 6 долларов, пишет Bloomberg.

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