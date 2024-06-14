Суд признал законным недопуск «яблочников» до работы в избиркомах Петербурга

Решение оставлено без изменения. Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге не удовлетворил иск петербургского отделения партии «Яблоко» об оспаривании отказа допустить партийцев до работы в УИКах города.
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