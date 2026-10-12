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Юрист предупредил об опасности изъятия активов России для Европы

Юрист предупредил об опасности изъятия активов России для Европы

Попытка конфисковать российские активы в ЕС обернётся для Европы утратой доверия к её финансовой системе, предупреждает португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

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