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Царьград

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В России будут блокировать сайты без регистрации по номеру телефона? IT-эксперт Кусков объяснил

В России будут блокировать сайты без регистрации по номеру телефона? IT-эксперт Кусков объяснил

Иностранные сайты без особой формы регистрации заблокируют, предупредил IT-эксперт Кусков. Для российских сайтов сделано исключение, так как они находятся в нашей юрисдикции и сотрудничают при необходимости, считает специалист.

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