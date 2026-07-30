В России будут блокировать сайты без регистрации по номеру телефона? IT-эксперт Кусков объяснил

Иностранные сайты без особой формы регистрации заблокируют, предупредил IT-эксперт Кусков. Для российских сайтов сделано исключение, так как они находятся в нашей юрисдикции и сотрудничают при необходимости, считает специалист.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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