Штирлица, разведчика Максима Исаева, сыграет Александр Колесников.Как рассказали на сайте «Мосбилета», в спектакле «Семнадцать мгновений весны» по роману Юлиана Семенова зрителей ждет знакомая история о мужестве, силе духа и работе советских разведчиков, но с новыми подробностями.
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