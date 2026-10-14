Штирлица, разведчика Максима Исаева, сыграет Александр Колесников.Как рассказали на сайте «Мосбилета», в спектакле «Семнадцать мгновений весны» по роману Юлиана Семенова зрителей ждет знакомая история о мужестве, силе духа и работе советских разведчиков, но с новыми подробностями.