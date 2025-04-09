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Обзор видеокарты GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC 12 ГБ: компактная и мощная

Обзор видеокарты GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC 12 ГБ: компактная и мощная

Обзор видеокарты GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC 12 ГБ: компактная и мощнаяВидеокарта GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC 12 ГБ представляет собой свежее решение от NVIDIA, ориентированное на геймеров, которые ценят баланс между ценой, производительностью и габаритами.

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