Обзор видеокарты GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC 12 ГБ: компактная и мощная

Обзор видеокарты GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC 12 ГБ: компактная и мощнаяВидеокарта GALAX GeForce RTX 5070 1-Click OC 12 ГБ представляет собой свежее решение от NVIDIA, ориентированное на геймеров, которые ценят баланс между ценой, производительностью и габаритами.