Reuters: Трамп не причастен к ограничению связи SpaceX Starshield для ВСУ Обсуждение причин ограничения спутниковой связи «Старлинк» для военных на Украине, хотя длилось оно всего около суток, не утихают.
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