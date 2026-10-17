На областном фестивале-ярмарке «Дажынкi» в Миорах председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко подвел предварительные итоги уборочной кампании в Витебской области, отметив, что регион собрал миллион тонн зерна вместе с рапсом и частично кукурузой, а также получил небывалый урожай картофеля.