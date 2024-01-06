Рождественское чудо в Крыму

Рождественского чуда вам.В телеграме пишут, что в Крыму, в Судаке, во время ремонтных работ в храме Покрова Пресвятой Богородицы обнаружили икону Божией матери, которую православные верующие спрятали в стене, чтобы в годы гонений на Церковь спасти от уничтожения советской властью.