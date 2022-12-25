«Разведчики о тактике Путина!»: Украина 24 декабря 2022 года — последние новости сегодня, карта боевых действий и обзор событий, итоги военной спецоперации России на Украине на 24.12.2022

Спецоперация России на Украине 24 декабря: Развитие событий, комментарии военкоров и заявления первых лиц, экономика и международная реакция Главное к этому часу: Минобороны в сегодняшней сводке сообщило об ударах по опорным пунктам ВСУ в районе города Артемовск (ДНР).
Популярные статьи
- В Израиле задержаны чиновники, причастные к выдаче паспортов Собчак и Пугачевой
- «Хватит называть его кровавым тираном». Правнук Сталина обратился к Путину
- Армия РФ наступает: свежая карта боевых действий на Украине 20 декабря 2022. Спецоперация (СВО) России на Украине сегодня. Новости Донбасса 20.12.2022
Свежие комментарии