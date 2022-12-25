«Разведчики о тактике Путина!»: Украина 24 декабря 2022 года — последние новости сегодня, карта боевых действий и обзор событий, итоги военной спецоперации России на Украине на 24.12.2022

Спецоперация России на Украине 24 декабря: Развитие событий, комментарии военкоров и заявления первых лиц, экономика и международная реакция Главное к этому часу: Минобороны в сегодняшней сводке сообщило об ударах по опорным пунктам ВСУ в районе города Артемовск (ДНР).