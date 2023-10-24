Переговоры по освобождению 50 израильских заложников зашли в тупик

Израиль отказался поставить топливо в обмен на пленных. При этом больницам в Газе топливо необходимо для работы электрогенераторовПереговоры по освобождению 50 израильских заложников зашли в тупик, Израиль отказался поставить топливо в обмен на пленных.
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