На «PROнауке» в КФУ пройдут научные стендапы о Пушкине, языках и мифах о компьют

На юбилейной XX серии научно-популярного фестиваля «PROнаука в КФУ» 29 августа гостей ждут научные стендапы от ученых Казанского университета на темы от филологии до искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба КФУ.
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