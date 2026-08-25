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Татар-информ

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На «PROнауке» в КФУ пройдут научные стендапы о Пушкине, языках и мифах о компьют

На «PROнауке» в КФУ пройдут научные стендапы о Пушкине, языках и мифах о компьют

На юбилейной XX серии научно-популярного фестиваля «PROнаука в КФУ» 29 августа гостей ждут научные стендапы от ученых Казанского университета на темы от филологии до искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба КФУ.

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