Общественная служба новостей

1 350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    /Депардье закрывае...
  • Светлана Грушкина
    Блин, вот подобралась парочка, х*р да гагарочка. Эта семейная пара любит каждый себя, деньги, славу и эпотажных выход...«Он ненавидит акт...
  • novik_63 novik_63
    Воровство под юридической "крышей". Сколько стоит закон, которым так вертят?Германия национал...

Прилепин заявил, что ВСУ попытаются захватить Белгородскую область с целью размена на Крым

Прилепин заявил, что ВСУ попытаются захватить Белгородскую область с целью размена на Крым

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин заявил, что украинские войска намереваются захватить Белгородскую область и другие близлежащие регионы России для того, чтобы обладать предметом для торга и обмена.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх