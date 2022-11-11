Прилепин заявил, что ВСУ попытаются захватить Белгородскую область с целью размена на Крым

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин заявил, что украинские войска намереваются захватить Белгородскую область и другие близлежащие регионы России для того, чтобы обладать предметом для торга и обмена.
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин заявил, что украинские войска намереваются захватить Белгородскую область и другие близлежащие регионы России для того, чтобы обладать предметом для торга и обмена.
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