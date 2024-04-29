Власти Италии требуют объяснений от России в связи с национализацией компании Ariston

МБ

Максим Буров

"Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола." (с). Россия преподаёт всему миру урок, как надо работать с колонизаторами.