Власти Италии требуют объяснений от России в связи с национализацией компании Ariston

Руководитель итальянского дипломатического ведомства Антонио Таяни заявил, что посла России в Италии Алексея Парамонова вызовут в Министерство иностранных дел республики для объяснений в связи с решением правительства РФ передать российские активы Ariston Thermo Group в управление компании «Газпром бытовые системы».
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