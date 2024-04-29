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Власти Италии требуют объяснений от России в связи с национализацией компании Ariston

Власти Италии требуют объяснений от России в связи с национализацией компании Ariston

Руководитель итальянского дипломатического ведомства Антонио Таяни заявил, что посла России в Италии Алексея Парамонова вызовут в Министерство иностранных дел республики для объяснений в связи с решением правительства РФ передать российские активы Ariston Thermo Group в управление компании «Газпром бытовые системы».

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
&quot;Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола.&quot; (с). Россия преподаёт всему миру урок, как надо работать с колонизаторами.
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