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TRENDYMEN

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Убираем порез на кожаном диване: простой ремонт без дорогой перетяжки

Убираем порез на кожаном диване: простой ремонт без дорогой перетяжки

Дорогой кожаный диван испортить может даже кот — достаточно процарапать полосу. Ключи, некстати вывалившиеся из кармана, дадут тот же результат.

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