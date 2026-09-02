Убираем порез на кожаном диване: простой ремонт без дорогой перетяжки

Дорогой кожаный диван испортить может даже кот — достаточно процарапать полосу. Ключи, некстати вывалившиеся из кармана, дадут тот же результат.
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