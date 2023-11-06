Профиль участника: Группа 5УТРА

Группа 5УТРА – дуэт, покоривший страну не покидающим чарты хитом «Давай сбежим (Искорки)». Участники группы – Никита и Анна Беляковы – супружеская пара, которые смогли пройти весь путь от дружбы до настоящей любви.
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