Табачные магазины могут обязать вырасти в размерах

Минфин предложил ужесточить требования к магазинам, торгующим сигаретами и вейпами. Одно из нововведений будет касаться площади торговой точки: не менее 25 квадратных метров в сельских населенных пунктах и не менее 50 квадратных метров в городахПоявились новые подробности концепции Минфина о том, как нужно регулировать табачную отрасль.
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