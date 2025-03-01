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Табачные магазины могут обязать вырасти в размерах

Табачные магазины могут обязать вырасти в размерах

Минфин предложил ужесточить требования к магазинам, торгующим сигаретами и вейпами. Одно из нововведений будет касаться площади торговой точки: не менее 25 квадратных метров в сельских населенных пунктах и не менее 50 квадратных метров в городахПоявились новые подробности концепции Минфина о том, как нужно регулировать табачную отрасль.

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