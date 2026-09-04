Происшествия
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Происшествия

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В Пермском крае четверо молодых людей подозреваются в создании экстремистского сообщества и участии в нем

В Пермском крае четверо молодых людей подозреваются в создании экстремистского сообщества и участии в нем

Следственными органами СК России по Пермскому краю четыре жителя региона в зависимости от роли каждого подозреваются в создании, руководстве и участии в экстремистском сообществе (ч.

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