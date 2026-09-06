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Пятый канал

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«Браком хорошее дело не назовут»: Волочкова мечтает об отношениях

«Браком хорошее дело не назовут»: Волочкова мечтает об отношениях

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что не хочет ни оставаться одной, ни вступать в брак ради самого факта замужества.

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