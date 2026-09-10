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Аргументы недели

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В Сочи прошел юбилейный круглый стол о системной благотворительности бизнеса и НКО

В Сочи прошел юбилейный круглый стол о системной благотворительности бизнеса и НКО

В Сочи 4 сентября в отеле Mantera Congress & Resort 5* состоялся юбилейный круглый стол «Системная благотворительность как современный стандарт для бизнеса и НКО».

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