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«Даже если небо упадет»: в КНР заявили о безвыходном положении Зеленского и крахе надежд НАТО

«Даже если небо упадет»: в КНР заявили о безвыходном положении Зеленского и крахе надежд НАТО

ПЕКИН, 14 сентября, ФедералПресс. Четыре года спецоперации, а главарь киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему отказывается обсуждать единственный вопрос, который реально блокирует переговоры.

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