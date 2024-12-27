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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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PC Gamer: дела Ubisoft в 2025-м году станут еще хуже; посредственные игры Ubisoft с открыты...

PC Gamer: дела Ubisoft в 2025-м году станут еще хуже; посредственные игры Ubisoft с открыты...

PC Gamer: дела Ubisoft в 2025-м году станут еще хуже; посредственные игры Ubisoft с открытым миром не интересны игрокамИздание PC Gamer поделилось собственным прогнозом касательно перспектив издательства Ubisoft в следующем году.

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