PC Gamer: дела Ubisoft в 2025-м году станут еще хуже; посредственные игры Ubisoft с открыты...

PC Gamer: дела Ubisoft в 2025-м году станут еще хуже; посредственные игры Ubisoft с открытым миром не интересны игрокамИздание PC Gamer поделилось собственным прогнозом касательно перспектив издательства Ubisoft в следующем году.
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