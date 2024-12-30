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Как празднуют Новый год в разных странах

Как празднуют Новый год в разных странах

Кто знает, может быть эти классные новогодние традиции принесут вам счастье.фото: freepik.comКак насчет празднования Нового — 2025 — года — «в стиле» совершенно других стран и традиций? Последние несколько лет были не похожи ни на какие другие, но ясно одно: определенные практики сейчас важны как никогда, поскольку они помогают нам оставаться «на земле» и напоминают о будущем (и о том, на что следует обратить внимание, если вы придерживаетесь каких-либо новогодних суеверий).

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