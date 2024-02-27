Как избавиться от сквозняка в авто: зимний лайфхак

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л. с.), М5 Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия Год выпуска – 2015 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2015 года Пробег на момент отчета – 120 000 км При движении быстрее 90 км/ч в салон через дверные уплотнители стал проникать холодный воздух – настолько, что отопитель едва справлялся с инеем на максимальном режиме.