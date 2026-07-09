Рустам Минниханов и Дмитрий Зубов посетили Казанский кооперативный институт

Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов и президент Международного кооперативного альянса Ариэль Энрике Гуарко (Аргентина) посетили Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации.
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