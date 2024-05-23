В Госдуме объяснили, кого касается запрет на выезд за рубеж

Президент Владимир Путин подписал указ, который обязывает носителей гостайны, решивших выехать за границу, сообщать о своих намерениях в Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР).
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