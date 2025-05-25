Сказка не для детей: «Золотой купол» против «Ярса» и «Булавы» Реально с изрядной долей скептицизма восприняли американцы известие о том, что завершена разработка амбициозной системы противоракетной обороны «Золотой купол» — многоцелевого щита, предназначенного для противодействия угрозам следующего поколения с суши, моря, воздуха и даже из космоса.
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